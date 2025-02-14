Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' yapılan hastanın tedavisi yapıldı

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Doç. Dr. Güner, İstanbul'daki bir özel sağlık kuruluşunda yaşanan olayla ilgili gerekli tüm idari yaptırımların hızla uygulandığını belirtti.

Söz konusu hastanenin anjiyografi ünitesinin mühürlendiğini vurgulayan Güner, "Olayın ardından hastamız kamu hastanesinde tedavi altına alınmış ve bugün başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olup en kısa sürede taburcu edilmesi planlanmaktadır." ifadesini kullandı.