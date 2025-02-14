Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' yapılan hastanın tedavisi yapıldı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, özel sağlık kuruluşunda "fiyat pazarlığı" yapılan hastanın bugün kamu hastanesinde başarılı anjiyo operasyonu geçirdiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 16:09, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 17:01
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Doç. Dr. Güner, İstanbul'daki bir özel sağlık kuruluşunda yaşanan olayla ilgili gerekli tüm idari yaptırımların hızla uygulandığını belirtti.
Söz konusu hastanenin anjiyografi ünitesinin mühürlendiğini vurgulayan Güner, "Olayın ardından hastamız kamu hastanesinde tedavi altına alınmış ve bugün başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olup en kısa sürede taburcu edilmesi planlanmaktadır." ifadesini kullandı.