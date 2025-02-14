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Togg için Pakistan'dan fabrika yapılması teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerinde liderlere Togg hediye ettiklerini belirterek, "Togg, Türkiye için bir final değil, güçlü bir başlangıç. Togg dünya çapında rekabetçi bir oyuncu olma potansiyeline sahip. Togg için Pakistan'da bir fabrika yapılması teklifi geldi" ifadesini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 16:50, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 17:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'daki temaslarını tamamlayıp yurda döndü.

Erdoğan dönüş yolunda, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

Gazetecilerin "Ziyaret ettiğiniz üç ülkenin liderlerine Togg hediye ettiniz. Liderlerin Togg'a olan ilgisi ve beğenisi, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki başarısı ve yenilikçi yaklaşımını da ortaya koymuş oldu. Bu bağlamda, Malezya, Endonezya ve Pakistan gibi ülkelere Togg'un ihracatı ve bu pazarlarda konumlandırılması konusunda somut adımlar atılması planlanıyor mu? Togg'un bu ülkelerde üretimi veya ortak girişimi gibi iş birlikleri gündeme gelebilir mi?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Togg bizim için bir final değil, bir başlangıçtır. Otomotiv dünyasına attığımız güçlü bir adımdır. Bu yolda daha çok mesafe almamız gerekiyor ve bu mesafeleri de alacağız. Otomobilimizi hangi lider görse, test etse övgü dolu ifadelerini işitiyoruz. Malezya'da, Endonezya ve Pakistan'da da bunun benzeri oldu. Hepsi de aracı ve sunduğu konforu çok beğendiler. "

Togg rekabetçi bir oyuncu olma potansiyeline sahip"

Togg'un sektördeki yerini sağlamlaştırıp yoluna devam edeceğinden hiç şüphemiz yok. Togg yalnızca Türkiye için değil, dünya genelinde de rekabetçi bir oyuncu olma potansiyeline sahip. Malezya, Endonezya ve Pakistan gibi ülkelerle Togg'un ihracatı ve bu pazarlardaki konumlandırılması konusunda somut adımlar atılması oldukça önemli. Bu tür iş birlikleri sadece Türkiye'nin otomotiv endüstrisini güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda bu ülkelerle olan ticari ilişkileri de şekillendirir. Öncelikle Togg'un bu ülkelerde piyasaya sunulması, daha sonra da üretimi veya ortak yatırım fırsatları elbette gündeme gelebilir. Nitekim Pakistan, ülkelerinde üretim yapılması konusunu da gündeme getirdi. Bunlar önemli adımlardır. Togg'un yurt dışında konumlandırılması sadece otomotiv sektörü açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası prestiji ve ekonomik ilişkileri için de yeni bir kapı açacaktır."

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