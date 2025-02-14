İki ayrı organize suç çetesine operasyon: 42 şüpheli yakalandı

Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' iddiasına soruşturma
Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' iddiasına soruşturma
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Sağlık Bakanlığından CHP'li vekilin iddialarına yanıt
Sağlık Bakanlığından CHP'li vekilin iddialarına yanıt
DMM'den 'Ölüm Aylığı' açıklaması: Yaş sınırı iddiası gerçek dışı
DMM'den 'Ölüm Aylığı' açıklaması: Yaş sınırı iddiası gerçek dışı
Togg için Pakistan'dan fabrika yapılması teklifi
Togg için Pakistan'dan fabrika yapılması teklifi
Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Eski Türkiye'de kalmışlar
Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Eski Türkiye'de kalmışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
TÜSİAD Başkanı YİK Başkanı Orhan Turan'a soruşturma açıldı
TÜSİAD Başkanı YİK Başkanı Orhan Turan'a soruşturma açıldı
İhtiyaç kredisi limitleri yükseltildi
İhtiyaç kredisi limitleri yükseltildi
Bakanlıktan, 'Seviyorsan evlen' paylaşımı
Bakanlıktan, 'Seviyorsan evlen' paylaşımı
Erdoğan: Osmanlı'nın Mirası Bizim En Büyük Zenginliğimiz
Erdoğan: Osmanlı'nın Mirası Bizim En Büyük Zenginliğimiz
e-Devlet'ten memnuniyet oranı 95,81'e yükseldi
e-Devlet'ten memnuniyet oranı 95,81'e yükseldi
TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!
TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!
Konut satışları yeni yıla artışla başladı
Konut satışları yeni yıla artışla başladı
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Meteorolojiden 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Elazığ'da deprem oldu! 3,9 ile sallandılar
Elazığ'da deprem oldu! 3,9 ile sallandılar
İthal ürünlere sıkı takip! Bakanlık harekete geçti
İthal ürünlere sıkı takip! Bakanlık harekete geçti
Fahiş fiyatlar ifşa oldu! Bakanlık uygulaması fırsatçıları yakaladı
Fahiş fiyatlar ifşa oldu! Bakanlık uygulaması fırsatçıları yakaladı
Ameliyathanede 'fiyat pazarlığı': Hastanenin ilgili birimi kapatıldı
Ameliyathanede 'fiyat pazarlığı': Hastanenin ilgili birimi kapatıldı
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi
Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarına yakın takip
Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarına yakın takip
TBMM İliç Komisyonu: 'Madencilik Politikaları Üst Kurulu' oluşturulsun
TBMM İliç Komisyonu: 'Madencilik Politikaları Üst Kurulu' oluşturulsun
2008 sonrası sigortalılar dikkat! Emeklilikte çalışma dönemi bitiyor
2008 sonrası sigortalılar dikkat! Emeklilikte çalışma dönemi bitiyor
Kartalkaya felaketi sonrası yeni tedbirler: Mevzuat güncelleniyor
Kartalkaya felaketi sonrası yeni tedbirler: Mevzuat güncelleniyor
Bakan Şimşek: Cari açık azalıyor, ekonomik istikrar güçleniyor
Bakan Şimşek: Cari açık azalıyor, ekonomik istikrar güçleniyor
Diyanet, Kur'an eğitim merkezlerine öğretmen alacak
Diyanet, Kur'an eğitim merkezlerine öğretmen alacak
TÜSİAD'ın yargı eleştirilerine Bakan Tunç ve Ömer Çelik'ten yanıt
TÜSİAD'ın yargı eleştirilerine Bakan Tunç ve Ömer Çelik'ten yanıt
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İki ayrı organize suç çetesine operasyon: 42 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ile B.C.G.'nin yaptığı 2 farklı organize suç çetesine yönelik son 2 hafta icra edilen operasyonlarda 42 şüphelinin daha yakalandığını ve toplam yakalanan şüpheli sayısının 128'e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 17:10, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 17:21
Yazdır

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 01-14 Şubat 2025 tarihleri arasında 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İstanbul'un Çekmeköy, Sancaktepe, Kadıköy, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi, Bağcılar, Beykoz, Ataşehir, Büyükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Beyoğlu, Avcılar, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde meydana gelen; iş yeri kurşunlanması, ikamet kurşunlanması, araç kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yağma amaçlı tehdit, örgüte eleman temin etmek amacıyla sosyal medya üzerinden propaganda yapmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurt dışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; bugün yakaladığımız 42 şüpheliyle beraber toplam 128 organize suç örgütü üyesi şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu, 21 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 2 adet utaş otomatik tabanca, 1 adet av tüfeği, 27 adet şarjör ve tabanca mekanizması, çok miktarda uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanılan çalıntı araç, çalıntı motosiklet, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildi."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber