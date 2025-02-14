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Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Osman Oktay, İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 17:47, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 17:49
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Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay (32), Suriye'nin kuzeyinde 7 Şubat tarihinde bir üs bölgesine teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralandı. Oktay, kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen askeri törenin ardından İzmir'e getirildi. Şehit için bugün Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Hori Oktay, kardeşleri, İzmir Valisi Süleyman Elban, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti milletvekilleri Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, AK Parti İzmir İl Başkan Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, eski Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve askeri erkan katıldı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası tören kıtası tarafından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlara alındı. Şehidin naaşı, cenaze aracı ile defnedilmek üzere vasiyeti doğrultusunda babasının da mezarının bulunduğu Buca Kaynaklar Mezarlığı'na götürüldü.

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