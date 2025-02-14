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Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' iddiasına soruşturma

İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat masasında yapılan pazarlık hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 17:58, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 18:32
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Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' iddiasına soruşturma

İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda meydana gelen olayda bir hasta ile anjiyo işlemi sırasında stent fiyatı pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemeler kapsamında hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' yapılan hastanın tedavisi yapıldı

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