Global Accredits, edX'in Türkiye'deki resmi iş ortağı oldu

Global Accredits, global çevrim içi eğitim platformu edX'in Türkiye'deki resmi iş ortağı olduğunu duyurdu.

Global Accredits'ten yapılan açıklamaya göre, Harvard ile Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitelerinin ortak girişimiyle kurulan ve dünya genelinde milyonlarca öğrenciye eğitim sağlayan edX platformu, Türkiye'ye geldi.

Global Accredits'in Türkiye'deki resmi iş ortağı olmasıyla edX, Türkçe dil desteğiyle öğrencilere ve profesyonellere yeni fırsatlar sunacak. Bu işbirliği sayesinde, dünyanın seçkin üniversiteleri ve akademisyenleri tarafından hazırlanan eğitimlere erişmek, daha kolay hale gelecek.

Tek bir sertifika fiyatına abonelik modeliyle çevrim içi sınırsız eğitim ve sertifika alma imkanı sunan bu sistem, bireylerin kendilerini geliştirmeleri için avantajlar sağlıyor.

edX platformu; bilim, teknoloji, işletme, yapay zeka, veri bilimi, mühendislik, finans ve daha birçok alanda dünya çapında kabul gören sertifikalar sunuyor.