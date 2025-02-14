Gaziantep'te silahlı suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı
Gaziantep'te silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 19:28, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 19:28
Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda yağma, kasten yaralama, oto kurşunlama gibi 5 ayrı olayı gerçekleştiren 23 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 10 adet şarjör ve bin 551 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli 23 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.