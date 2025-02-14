Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: İşte gündemdeki konular
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: İşte gündemdeki konular
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Sahipsiz hayvanları sokağa bırakanlara 71 bin TL para cezası!
Sahipsiz hayvanları sokağa bırakanlara 71 bin TL para cezası!
Yemek siparişi verenler dikkat! Evlerinde yapıp satıyorlar
Yemek siparişi verenler dikkat! Evlerinde yapıp satıyorlar
Ömer Aras'a soruşturma sonrası TÜSİAD'dan toplantı kararı
Ömer Aras'a soruşturma sonrası TÜSİAD'dan toplantı kararı
Mahkemeden 'öğretmen mülakatı' kararı: Yürütme durduruldu
Mahkemeden 'öğretmen mülakatı' kararı: Yürütme durduruldu
TMSF'den uyarı: Kullanılmayan hesaplar fona devredilecek
TMSF'den uyarı: Kullanılmayan hesaplar fona devredilecek
Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' iddiasına soruşturma
Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' iddiasına soruşturma
Sağlık Bakanlığından CHP'li vekilin iddialarına yanıt
Sağlık Bakanlığından CHP'li vekilin iddialarına yanıt
DMM'den 'Ölüm Aylığı' açıklaması: Yaş sınırı iddiası gerçek dışı
DMM'den 'Ölüm Aylığı' açıklaması: Yaş sınırı iddiası gerçek dışı
Togg için Pakistan'dan fabrika yapılması teklifi
Togg için Pakistan'dan fabrika yapılması teklifi
Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Eski Türkiye'de kalmışlar
Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Eski Türkiye'de kalmışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
TÜSİAD Başkanı YİK Başkanı Orhan Turan'a soruşturma açıldı
TÜSİAD Başkanı YİK Başkanı Orhan Turan'a soruşturma açıldı
İhtiyaç kredisi limitleri yükseltildi
İhtiyaç kredisi limitleri yükseltildi
Erdoğan: Osmanlı'nın Mirası Bizim En Büyük Zenginliğimiz
Erdoğan: Osmanlı'nın Mirası Bizim En Büyük Zenginliğimiz
e-Devlet'ten memnuniyet oranı 95,81'e yükseldi
e-Devlet'ten memnuniyet oranı 95,81'e yükseldi
TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!
TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!
Konut satışları yeni yıla artışla başladı
Konut satışları yeni yıla artışla başladı
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Meteorolojiden 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Elazığ'da deprem oldu! 3,9 ile sallandılar
Elazığ'da deprem oldu! 3,9 ile sallandılar
İthal ürünlere sıkı takip! Bakanlık harekete geçti
İthal ürünlere sıkı takip! Bakanlık harekete geçti
Fahiş fiyatlar ifşa oldu! Bakanlık uygulaması fırsatçıları yakaladı
Fahiş fiyatlar ifşa oldu! Bakanlık uygulaması fırsatçıları yakaladı
Ameliyathanede 'fiyat pazarlığı': Hastanenin ilgili birimi kapatıldı
Ameliyathanede 'fiyat pazarlığı': Hastanenin ilgili birimi kapatıldı
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi
Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarına yakın takip
Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarına yakın takip
TBMM İliç Komisyonu: 'Madencilik Politikaları Üst Kurulu' oluşturulsun
TBMM İliç Komisyonu: 'Madencilik Politikaları Üst Kurulu' oluşturulsun
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yemek siparişi verenler dikkat! Evlerinde yapıp satıyorlar

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ruhsat almadan ve iş yeri açmadan kendilerini rastgele konumlarda göstererek, yemek sipariş uygulamaları üzerinden evde hazırladıkları yemekleri vatandaşlara gönderen şahıslar, uyguladıkları yöntemle adeta pes dedirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 22:25, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 22:56
Yazdır

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde insanların sağlığını tehlikeye atan şahıslar, müşterilerin siparişlerini de adreslerini teslim etkileri esnada bir müşterinin şikayeti üzerine yaşanan ilginç olay fark edildi. Yemek siparişi uygulamaları üzerinden rastgele konumlarda dükkanları varmış gibi gösteren şahıslar, bir vatandaşın Kapaklı ilçesinde 25 yıldır dönercilik yapan Levent Aslan'ı arayarak, restoranıyla ilgili şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı. Durumu fark eden Kapaklı ilçe esnafı ise sağlıksız satışı önlemek amacıyla yetkililere başvurdu.

Şikayetçi olan bir müşteri Levent Aslan'ı arayarak restoranından aldığı döner nedeniyle çocuğunun zehirlendiğini söyledi. Yaşanan olay sonrası Aslan, kendi işletmesinde böyle bir sipariş göndermediğini söyleyerek, yaşanan durumdan şüphelendi. Yemek siparişi uygulamasına giren Aslan, dükkanının hemen yanında bir döner dükkanı daha olduğunu görünce hayrete düştü.

Dükkanının bulunduğu cadde üzerinde başka dönerci bulunmadığını belediye ekiplerine bildiren Aslan, iş yeri ve ruhsatı olmadan satış yapan aynı isme sahip birçok mahallede bulunan dönerci olduğu belirtildi.

"Evlerinde siparişleri hazırlayıp gönderen kişiler olmaya başladı"

Sahte dönerciler ile ilgili tüm yetkililere şikayette bulunduğunu söyleyen Levent Aslan, "Kapaklı'da yaklaşık 25 yıldır dönercilik faaliyeti gösteriyorum. Son zamanlarda piyasanın verdiği zorluğa karşılık iş yeri olmayıp çeşitli sipariş uygulamalarında evlerinde siparişleri hazırlayıp gönderen kişiler olmaya başladı. Bu durumu Kapaklı Belediyesi'ne bildirdim. Dilekçelerimizi ve ekran görüntülerimizi belediyeye verdik. Bu aralar çok fazla şekilde Kapaklı'da böyle bir yayılma oldu" dedi.

"Hiçbir çözüm alamadık"

Kapaklı Belediyesi'ne verdiği dilekçede bu faaliyeti gösteren kişinin dükkanı kendi dükkanının yanında gözüktüğünü ifade eden Aslan, "Bu gözüken dükkan üzerinden de bu kişiler yemek siparişi alıyorlar. İlçe Tarım Müdürlüğüne, Kapaklı Belediyesi'ne ve tüm yetkili isimlere bu durum ile alakalı şikayette bulundum ama hiçbir çözüm alamadık. Biz halkımızdan bilmedikleri yerden sipariş vermemelerini istiyoruz. İnsanlar Bahçelievler Mahallesinde dönerci aradıkları zaman 3, 4 dükkan çıkıyor. Ama bunların bazıları resmi olarak yok, faaliyeti de yok. Çocuğunuz zehirlendiği zaman veya ailenizden birine bir şey olduğu zaman muhatap olabileceğiniz bir kişi yok. Bununla ilgili zabıta birimlerine de gerekli tutanakları tutturduk. Ruhsat birimine de gerekli şikayetleri yaptık. Biz bunları yaptığımıza rağmen hiçbir gelişme yok" diye konuştu.

"Evinde tenceresinde döneri yapıyor"

Bu duruma yetkililerin çözüm bulması gerektiğini vurgulayan Aslan, "Biz yapılması gerekilen şeylerin en kısa sürede yapılmasını istiyoruz. İstanbul'da da aynı durum olduğu zaman 24 saat içerisinde iş yeri mühürleniyordu. Burada iş yerinin ruhsatı yok. İşletmesi var, kendisini aradığımız zaman evinde tenceresinde döneri yapıyor buradan da müşterilere teslimatını yapıyor. Bu durumla ilgili çok fazla şikayet geliyor ama bizimle alakası olmadığı için biz sadece vatandaşları uyarmaya çalışıyoruz. Bunu yapan kişiler döner ve ayranı kampanyalı deyip 50 liraya satıyor. Bunun maliyetini bilen insanlar zaten lavaşın adet fiyatının 15 lira olduğunu bilir. Maliyet altında üretim yapıyor. Halkımızda bu konuda bilinçsiz olduğu için bilmeden buradan sipariş veriyor. Herhangi bir olumsuz durum olduğunda da vatandaşımız karşısında muhatap bulamıyor. Artık şu Kapaklı'da gıda sektörüne bir el atalım, denetim yapalım" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber