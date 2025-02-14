TFF açıkladı: Sahadan çekilen takımlara ağır yaptırımlar
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 20:08, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 20:20
TFF'den yapılan açıklamaya göre, talimatın 46. maddesi değiştirilerek 36/A maddesi eklendi.
Buna göre, sahayı terk eden kulübün yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilecek.
Söz konusu kulüp, takip eden sezona -9 puan cezasıyla başlarken, oyuncularına da 5 ila 10 maç arası men cezası uygulanacak.