Mahkemeden 'öğretmen mülakatı' kararı: Yürütme durduruldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 KPSS puanına göre gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında, farklı illerdeki sınav komisyonlarının farklı uygulamalara başvurması eleştirilere neden olmuştu.

Bazı illerde KPSS puanı yuvarlanarak matbu puanlar verilmiş, bazı illerde ise KPSS puanına ek yüksek puanlar eklenerek sözlü sınav puanları belirlenmişti.

Bu farklı uygulamalar, kontenjan içinde yer alan bazı adayların kontenjan dışına itilmesine ve atanamamalarına yol açtı.

Türk Eğitim-Sen Hukuki Süreci Başlattı

Türk Eğitim-Sen, mağdur olan adaylara hukuki destek sağladı ve konuyu yargıya taşıdı.

Ankara 19. İdare Mahkemesi, 2024/1772 E. Sayılı ve 05.02.2025 tarihli kararıyla, sözlü sınav puanına yapılan itirazın reddine dair işlemin yürütmesini durdurdu.

Mahkemenin Karar Gerekçeleri

Eğitim bilimleri kriterine "0" puan verilmesine ilişkin somut bir gerekçenin olmaması

Benzer kriterler yönünden tam puan verilmesine rağmen, değerlendirme formunda bu çelişkinin açıklanmaması

Tüm komisyon üyelerinin aynı puanı takdir etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olması

Takdir yetkisinin objektif şekilde kullanılmadığına kanaat getirilmesi

Davacının sorularına ilişkin cevapların kayıt altına alınmaması

Mahkeme: İşlem Telafisi Güç Zararlar Doğurabilir

Kararda, sözlü sınavda başarılı olan adayların atamalarının yapılması ve olası kadrosuzluk durumunun, davacının çalışma hakkını zedeleyebileceği belirtildi.

Dava sonuçlanmadan işlemin uygulanmasının, telafisi güç zararlara yol açabileceği gerekçesiyle yürütme durduruldu.