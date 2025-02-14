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Otobüs kazasında ölen üniversiteli 4 gencin cenazesi defnedildi

Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencileri Abdulkuddus Bozuk, Derviş Öcal ve Kübra Ağırman'ın cenazesi Mardin'de, Salih Demirel'in cenazesi de Şırnak'ta defnedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 20:45, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 22:41
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Mardin Seyahat firmasına ait Şırnak-Erzurum seferini yapan Z.E. idaresindeki 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsünün dün akşam Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildiği, 5 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı kazayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden üniversiteli gençler Abdulkuddus Bozuk (23), Derviş Öcal (23), Kübra Ağırman (19) ve Salih Demirel'in (23) cenazeleri Genç Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Bozuk, Öcal ve Ağırman'ın cenazesi Mardin'e, Demirel'in cenazesi de Şırnak'a götürüldü.

Gümüşhane Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Abdulkuddus Bozuk için Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'ndeki Heci Hasan Aksoy Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Daha sonra Bozuk'un cenazesi, gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla burada toprağa verildi.

Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Derviş Öcal'ın cenazesi, Midyat ilçesinin Yolbaşı Mahallesi'ndeki Halid Bin Velit Camisi'ne götürüldü.

Burada İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Öcal'ın cenazesi aile mezarlığında defnedildi.

Anne Servet ve baba Abdulhaluk Öcal ile yakınları Arapça ağıt yakarak, gözyaşı döktü.

Öcal'ın 6 kardeşin en küçüğü olduğu belirtildi.

Öcal'ın akrabası Merve Örnek, yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, "Çok iyi bir insandı, mekanı cennet olsun. Oğlum Yusuf sabah acı haberi verdi." dedi.

Gümüşhane Üniversitesi Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 1. sınıf öğrencisi Kübra Ağırman'ın cenazesi de Midyat ilçesinde Sivrice Mahallesi'ne götürüldü.

Sivrice Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ağırman'ın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Salih Demirel'in (23) cenazesi de Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Akkoyunlu köyüne götürüldü.

7 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen Demirel'in cenazesi, kılınan yatsı namazının ardından köydeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er Abdullah Kaya'nın (28) cenazesi memleketi Erzurum'a gönderilmişti.

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