Öğrencisinin hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı
Kütahya'nın Simav ilçesinde özel eğitim veren bir okulda, nöbetçi öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 21:33, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 21:35
Çavdar Mahallesi'ndeki Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun yemekhanesinde yemek yerken soluk borusuna yiyecek kaçan down sendromlu bir öğrenci, aniden nefes almakta zorlanarak yere düştü. Durumu fark eden öğretmen Seyfi Kaya, vakit kaybetmeden Heimlich manevrasını uygulayarak öğrencisini hayata döndürdü.
Olay, yemekhanedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.