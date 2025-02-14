Ak Parti Milletvekili Yurdunuseven ve danışmanı kaza yaptı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile danışmanı Hayati Kanat, bir program sonrası Afyonkarahisar'a dönerken kaza yaptı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Milletvekili Yurdunuseven ile danışmanı Hayati Kanat Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müşahade altına aldı.