Ak Parti Milletvekili Yurdunuseven ve danışmanı kaza yaptı
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, geçirdiği trafik kazasında hafif şekilde yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 21:42, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 22:19
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile danışmanı Hayati Kanat, bir program sonrası Afyonkarahisar'a dönerken kaza yaptı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Milletvekili Yurdunuseven ile danışmanı Hayati Kanat Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müşahade altına aldı.