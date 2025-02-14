Ömer Aras'a soruşturma sonrası TÜSİAD'dan toplantı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında genel kurulda yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatıttı. Yapılan açıklamada, Aras hakkındaki soruşturmanın "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından" suçlamasıyla başlatıldığı ifade edildi.

"Hiçbir şey söyleyemeyeceğim"

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre Ömer Aras, soruşturmayla ilgili "Hiçbir şey söyleyemeyeceğim, konuşmayacağım" dedi.

TÜSİAD'ın üst düzey isimleri 'soruşturma' gündemiyle toplanacak

Soruşturmanın ardından TÜSİAD'ın onursal başkanları, Yüksek İstişare Konseyi başkanları ve eski yönetim kurulu başkanlarından oluşan isimlerin soruşturma gündemiyle toplanacağı öğrenildi. Toplantıda TÜSİAD'ın önemli isimlerinin soruşturma kararıyla ilgili nasıl bir yol izleneceğini ele alacağı ifade ediliyor.

İş dünyasının en önemli isimleri var

TÜSİAD'ın onursal başkan unvanını taşıyan isimler Rahmi Koç, Bülent Eczacıbaşı, Ömer Dinçkök, Muharrem Kayhan, Tuncay Özilhan ve Erkut Yücaoğlu.

Onursal başkanlık yapan Rahmi Koç, Bülent Eczacıbaşı, Muharrem Kayhan, Erkut Yücoğlu ve Tuncay Özilhan aynı zamanda Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'nı da üstlenmiş olan isimler.

Dernekte Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan isimler ise Ömer Dinçkök, Cem Boyner, Bülent Eczacıbaşı, Halis Komili, Muharrem Kayhan, Erkut Yücaoğlu, Tuncay Özilhan, Ömer Sabancı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Ümit Boyner, Muharrem Yılmaz, Haluk Dinçer, Cansen Başaran Symes, Erol Bilecik ve Simone Kazlowski.