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CHP kurultayına ilişkin soruşturmada 3 tanık ifade verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında, bir parti delegesi ile iki partilinin ifadeleri alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 22:16, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 22:19
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CHP kurultayına ilişkin soruşturmada 3 tanık ifade verdi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ç'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığına ilişkin şikayeti üzerine, 19 Kasım 2023'te başvuruyu aldı ancak yetkisizlik kararı vererek 22 Aralık 2023'te dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2024'te Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

Kurultayda oy kullanan bir parti delegesi ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi.

Tanık delege, kendisi ve 8 delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduklarını öne sürdü.

- Kurultayın iptali için dava açıldı

Ayrıca tanıklardan biri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesine kurultayın iptali için dava açtı.

Önümüzdeki günlerde tanıkların beyanlarında ismi geçen kişilerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kurultaya yönelik şaibe iddialarıyla ilgili paylaşım yapan şahısların da kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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