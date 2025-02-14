Sahipsiz hayvanları sokağa bırakanlara 71 bin TL para cezası!

Sahipsiz hayvanları sokağa terk edenlere uygulanan idari para cezası 2025 yılı itibarıyla 71 bin 965 TL'ye yükseltildi.

2 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilite edilmesi ve bakımevlerinde tutulması zorunlu hale getirildi.

Belediyelere hayvan bakımevi kurmaları ve mevcut barınakları iyileştirmeleri için 31 Aralık 2028'e kadar süre tanındı. Ancak toplanan hayvanların bakımevlerine götürülmesi uygulaması derhal yürürlüğe girdi.

Barınak Zorunluluğu ve Cezai Yaptırımlar

Kanun'un 14. maddesi gereği, rehabilitasyon işlemi tamamlanan hayvanlar sokağa bırakılamayacak.

Bu kurala uymayanlara, hayvan başına 71 bin 965 TL para cezası uygulanacak.

Belediyeler, sahipsiz hayvanların sayısına göre barınak kapasitesini artırmakla yükümlü olacak. Yetersiz kapasiteye sahip belediyeler, bütçelerinin belirli bir kısmını barınak yapımına ayırmak zorunda kalacak.

Kırıkkale'de Yol Haritası Belirlendi

Kırıkkale Valiliği tarafından düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında, yürürlüğe giren değişikliklerin nasıl uygulanacağına dair yol haritası oluşturuldu.

Vali Mehmet Makas, belediyeler, il özel idaresi ve ilgili kurumlarla koordineli bir çalışma yürütüleceğini açıkladı.

Kırıkkale'de yaklaşık 4 bin sahipsiz hayvan olduğu belirtilirken, halk sağlığı ve güvenliği gözetilerek hayvanların yaşam hakkının korunacağı vurgulandı.

Nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelere barınak kurma zorunluluğu getirildi.

Doğal Yaşam Alanı Kurulacak

Kırıkkale Belediyesi, 43 bin metrekarelik bir alanda ruhsatlı bir barınak ve doğal yaşam alanı kurmayı planlıyor.

Hayvanların barınması, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi süreçleri, belediyeler ve özel idare tarafından oluşturulacak bir alt komisyon tarafından yürütülecek.

İnsan Sağlığı ve Güvenliği Öncelikli

Vali Makas, "Hayvanların korunması sürecinde insan sağlığı ve güvenliği de önceliklidir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi.

Vatandaşların zarar görmemesi ve sahipsiz hayvanların mağdur olmaması için tüm önlemler alınacak.