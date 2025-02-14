Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: İşte gündemdeki konular
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Almanya'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla görüştü. İlk kez yüz yüze yapılan görüşmede ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya Savaşı da ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Almanya'daki 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla görüştü.
Fidan ve Rubio arasında yüz yüze yapılan ilk görüşmede, savunma sanayisi dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili hususlar ele alındı.
IŞİD de konuşuldu
Bakan Fidan, bölge ülkelerinin terör örgütü IŞİD'le mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkında Türkiye'nin görüşlerini aktardı.
Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Fidan, bölgesel barışın sağlanması için İsrail-Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.
Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler etraflıca ele alındı.