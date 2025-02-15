15 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Trendyol Süper Lig'in 24. haftasına; Gaziantep FK-Net Global Sivasspor, RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile Hamas'ın askıya aldığını duyurduğu esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tomarza Belediye Başkanlığını, esnafı, Kayseri Ticaret Odası ve İnovatif İş İnsanları Derneğini ziyaret edecek, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmetli ve Salihli belediyelerini ziyaret edecek.

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