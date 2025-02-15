15 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları
15 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmetli ve Salihli belediyelerini ziyaret edecek.
(Manisa/12.00/13.45)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tomarza Belediye Başkanlığını, esnafı, Kayseri Ticaret Odası ve İnovatif İş İnsanları Derneğini ziyaret edecek, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak.
(Kayseri/10.30/11.00/13.00/14.00/16.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı Konferansı"na iştirak edecek.
(İstanbul/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.
(Münih)
2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile Hamas'ın askıya aldığını duyurduğu esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 24. haftasına; Gaziantep FK-Net Global Sivasspor, RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.
(Gaziantep/13.30/İstanbul/16.00/19.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 25. haftası; Yeni Malatyaspor-Manisa FK ve Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK maçlarıyla başlayacak.
(Malatya/16.00/Kocaeli/19.00)
3- Nesine 3. Lig gruplarında 20. hafta, 8 karşılaşmayla başlayacak.
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, OGM Ormanspor-Çimsa ÇBK Mersin maçıyla başlayacak.
(Ankara/16.00)
5- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları yapılacak. RAMS Global Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-ON Hotels Alanya Belediyespor, Arkas Spor-TÜRŞAD, Ziraat Bankkart-Altekma, Halkbank-İstanbul Gençlikspor ve Fenerbahçe Medicana-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor müsabakaları oynanacak.
(Şırnak/13.00/Bursa/İzmir/16.00/Ankara/16.00/19.30/İstanbul/17.00)
6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası, Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor maçıyla başlayacak.
(İstanbul/16.00)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftası; DEPSAŞ Enerji-Güneysu, Rize Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor-Spor Toto maçlarıyla başlayacak.
(Ankara/Rize/13.00/Bursa/15.00)
8- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.
(İstanbul/10.30)