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Dünyanın un ambarıyız

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin geçen yıl 1 milyar 160 milyon dolarlık buğday unu ihracatında Irak, Suriye, Somali, Cibuti ve Venezuela gibi ülkelerin başı çektiğini söyledi. TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ise, "Son 10 yıldır olduğu gibi 2024 yılında da 3 sezonu dünya ihracat lideri olarak kapatmayı başardık. Türkiye dünyanın un ambarı olmayı gururla sürdürüyor" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 07:23, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 07:24
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Dünyanın un ambarıyız

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 2023'te Türkiye'nin dünya buğday unu ihracatındaki payının 1,47 milyar dolarla yüzde 21,2 olduğunu belirterek, "2024 yılında gerçekleştirilen 1,16 milyar dolarlık buğday unu ihracatı en çok Irak, ardından Suriye, Somali, Cibuti ve Venezuela'ya yapılmıştır" dedi. Gürcan, Antalya'da 'Sürdürülebilir Gelecek: İklim, Su, Tarım' ana temasıyla düzenlenen "19. Uluslararası Kongre ve Sergisi'nin açılışındaki konuşmasında, Türkiye'nin artan nüfusa karşın, tarımsal dış ticarette fazla veren, birçok gıda ürününde iç tüketimi yerli üretimle karşılayan ülke olduğunu söyledi.

2024'TE 20 MİLYON TON BUĞDAY ÜRETİMİ

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ise 2024 sezonunu Türkiye'de önceki yıla göre yüzde 5,5 azalma ile 20 milyon ton buğday üretimi gerçekleştirerek kapattıklarını belirti. Tezcan, "İç piyasada ürün arzını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Son 10 yıldır olduğu gibi 2024 yılında da 3 milyon tonun üzerinde bir ihracat rakamıyla 1,5 milyar dolara yakın gelir elde ederek, sezonu dünya ihracat lideri olarak kapatmayı başardık" diye konuştu.

GIDA GÜVENLİĞİ BÜYÜK TEHDİT

Gıda arz güvenliğinin dünyayı tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olduğu bu günlerde ülkece sağlam stoklara sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha iyi anladıklarına işaret eden Tezcan, "Türkiye dünyanın un ambarı olmayı gururla sürdürüyor. Türk ununun, düşük gelir gruplarının da güvenli gıdaya erişiminde kilit bir rol üstleniyoruz" dedi.

KÜRESELDE LIDERLIĞE DEVAM

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal da iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması ve doğal kaynakların tükenmesi gibi faktörlerin en çok tarım sektörünü etkilediğini ifade etti. Küresel gıda talebindeki artış ve iklim değişikliğinin tarım sektörünü her zamankinden çok daha fazla stratejik bir konuma taşıdığını belirten Güldal, Türkiye'nin dünya un ihracatında lider olduğunu dile getirdi.

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