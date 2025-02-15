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Meteoroloji'den uyarı: Çığ tehlikesi ve buzlanma riski

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Şubat 2025 için hava durumu tahminlerini paylaştı. Ülke genelinde parçalı bulutlu hava etkili olacak, bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 07:30, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 07:33
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Meteoroloji'den uyarı: Çığ tehlikesi ve buzlanma riski

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Şubat 2025 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Ancak Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklık Artacak

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ve Uyarılar

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekti. Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı belirtilerek vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara

  • Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
  • ÇANAKKALE 14°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • EDİRNE 15°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
  • İSTANBUL 11°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ 14°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Ege

  • Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
  • A.KARAHİSAR 10°C - Parçalı bulutlu
  • DENİZLİ 14°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
  • İZMİR 17°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • MANİSA 17°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz

  • Parçalı bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
  • ADANA 17°C - Parçalı bulutlu
  • ANTALYA 16°C - Parçalı bulutlu
  • HATAY 14°C - Parçalı bulutlu
  • MERSİN 17°C - Parçalı bulutlu


İç Anadolu

  • Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
  • ANKARA 11°C - Parçalı bulutlu
  • ÇANKIRI 10°C - Parçalı bulutlu
  • ESKİŞEHİR 13°C - Parçalı bulutlu
  • KONYA 11°C - Parçalı bulutlu


Batı Karadeniz

  • Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
  • BOLU 11°C - Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • DÜZCE 15°C - Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • KASTAMONU 9°C - Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK 11°C - Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı


Orta ve Doğu Karadeniz

  • Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
  • AMASYA 11°C - Parçalı bulutlu
  • ARTVİN 9°C - Parçalı bulutlu
  • SAMSUN 15°C - Parçalı bulutlu
  • TRABZON 13°C - Parçalı bulutlu


Doğu Anadolu

  • Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
  • ERZURUM -2°C - Parçalı ve az bulutlu
  • KARS -1°C - Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA 4°C - Parçalı ve az bulutlu
  • VAN 2°C - Parçalı ve az bulutlu


Güneydoğu Anadolu

  • Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
  • DİYARBAKIR 9°C - Parçalı ve az bulutlu
  • GAZİANTEP 11°C - Parçalı ve az bulutlu
  • SİİRT 8°C - Parçalı ve az bulutlu
  • ŞANLIURFA 13°C - Parçalı ve az bulutlu


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