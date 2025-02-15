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Van Büyükşehir Belediye'sine kayyum atandı!

Van büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı. yerine Van Valisi Ozan Balcı Belediye Başkan Vekili olarak atandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 07:50, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 07:53
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Van Büyükşehir Belediye'sine kayyum atandı!

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ı görevden uzaklaştırdı. Yerine Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak atandı.

Görevden Uzaklaştırma Nedenleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda "Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldığı belirtildi. Bu kapsamda, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince, Zeydan'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

(Yeni atanan Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı)

VAN VALİSİ OZAN BALCI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK ATANDI

Belediye yönetiminin devamlılığını sağlamak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46. maddeleri gereğince Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıklandı. İçişleri Bakanlığı, alınan kararın kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu belirtti.

Ozan Balcı Kimdir?

1974 yılında Ardahan'da doğan Dr. Ozan Balcı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Exeter ve Southampton Üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulunan Balcı, Merzifon, Vezirköprü ve Birecik gibi ilçelerde kaymakamlık yapmıştır.

Ozan Balcı'nın Kariyeri ve Başarıları

2018-2022 yılları arasında Tokat Valisi olarak görev yapan Balcı, eğitim ve spor projelerine verdiği destekle birçok ödüle layık görülmüştür. 2022 yılında Van Valiliği'ne atanmış ve aynı zamanda Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babası olan Dr. Ozan Balcı, kamu yönetimi ve sosyal projelere katkılarıyla tanınmaktadır.

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