kendisini gözaltına almaya çalışan polislere saldırdı

Zanlı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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