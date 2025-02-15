Kahvehaneye kurşun yağmuru! Olay yerinden koşarak kaçtılar
Bursa'da bir kahvehaneye gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen iki şüpheli tarafından kurşun yağdırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 08:32, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 08:31
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gece saat 03.00 sıralarında silah sesleri yankılandı. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, cadde üzerindeki kahvehaneye 4 el ateş ettikten sonra bölgeden koşarak uzaklaştı.
YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kurşunlardan 3'ü kahvehaneye isabet ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Yaşanan olayda yaralanan olmazken, şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.