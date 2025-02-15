Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çaydaçıra Mahallesi Emsal Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda tabancayla ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

