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Vergi Usul Kanunu'nda enflasyon düzeltmesi düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi mükellefleri için enflasyon düzeltmesi şartlarını güncelledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 09:34, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 09:35
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Vergi Usul Kanunu'nda enflasyon düzeltmesi düzenlemesi

Vergi Usul Kanunu Genel TebliğiHazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 582 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enflasyon Düzeltmesi Düzenlemesi

Tebliğle, mükelleflerin enflasyon düzeltmesi sürecine ilişkin düzenleme yapıldı. İlgili kanun gereği, geçici vergi dönemleri dahil, öngörülen şartların oluştuğu dönemlerde kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince enflasyon düzeltmesi yapılması zorunlu bulunuyor. Bakanlığın bu konuda düzenleme yapma yetkisi bulunuyor.

2025 Hesap Dönemi İçin Düzenlemeler

Yeni tebliğle bakanlık söz konusu yetkisini kullanarak, şartların gerçekleşmesi halinde 2025 hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri sonunda kapsam dahilindeki mükelleflerce enflasyon düzeltmesi yapılmamasını sağladı. Enflasyon düzeltmesi yapılmayacak dönemlere ilişkin verilecek geçici gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin ekine bilanço da eklenmeyecek.

Altın ve Gümüş Alım Satımı Yapanlar Kapsam Dışında

Öte yandan, sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imaliyle uğraşan mükelleflerin şartlara bakılmaksızın (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunuyor. Bu nedenle söz konusu mükellefler 2025 hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek.

2024 Hesap Dönemi Sonu Düzenlemesi

Düzenleme, 2024 hesap dönemi sonuna ait bilançoların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasını kapsamıyor. Kapsam dahilindeki tüm mükellefler tarafından 2024 hesap dönemi sonuna ait bilançolar için enflasyon düzeltmesi gerekiyor.

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