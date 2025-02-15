Market sahibi gerçeği bir gün sonra öğrendi! Para üstü bile vermiş

Yabancı müşterisinden dolar alan market sahibi, paranın sahte olduğunu bir gün sonra anladı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen yabancı uyruklu şahıs yaklaşık 800 TL'lik alışverişi karşılığında Türk lirası olmadığını belirterek dolarla ödeme yapmak istedi. İşletmeci kabul ederek 100 doları aldı ve üzerine TL karşılığında para üstü verdi.

GERÇEK BİR GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Ürünlerini ve para üstünü alan yabancı uyruklu şahıs hızla marketten çıkarak uzaklaştı. Alınan doları bir gün sonra bozdurmak için döviz bürosuna götüren işletmeci, paranın sahte olduğunu anladı. İşletmeciler polise giderek şahıstan şikayetçi oldu.