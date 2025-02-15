Engellilere yönelik evde bakım yardımı zamlandı

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı 2025 yılında 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldı. Desteğin zamlı bir şekilde hesaplara yatırılmaya başlandığını belirten " Bu kapsamda yardımdan yararlanan 541 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yapıyoruz." dedi.

Aile Odaklı Bakım Hizmetleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Engelli Vatandaşlar İçin Evde Bakım

Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

2024'te 54,7 Milyar Lira Ödeme

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, "Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde 2024'te toplam 54,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık" dedi.

Evde Bakım Yardımı Ne Kadar?

Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin Ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını ve her ayın 15'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda yardımdan yararlanan 541 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."



