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ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Elon Musk'ın satın alma teklifini reddetti

Yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI firmasının, ABD'li milyarder ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın satın alma teklifini reddettiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 11:39, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 11:13
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ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Elon Musk'ın satın alma teklifini reddetti

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Musk'ın teklifine ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Taylor, "OpenAI satılık değildir, yönetim kurulu Musk'ın rekabeti bozmaya yönelik son girişimini oy birliğiyle reddetti." ifadesini kullandı.

ABD'li milyarder Elon Musk liderliğindeki yatırımcı grubunun, yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI firmasını satın almak için yaklaşık 97,4 milyar dolar değerinde bir teklif sunduğu ileri sürülmüştü.

Öte yandan, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, X hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddialara yanıt vererek, "Hayır, teşekkürler, ama isterseniz biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz." sözlerini sarf etmişti.

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