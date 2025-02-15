KOSGEB'den KOBİ'lere yenilikçi destek programları

Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları
Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları
İhtiyaç kredisi limitleri yükseltildi
İhtiyaç kredisi limitleri yükseltildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
LPG ve akaryakıt sektörü için yeni teminat düzenlemesi
LPG ve akaryakıt sektörü için yeni teminat düzenlemesi
Vergi Usul Kanunu'nda enflasyon düzeltmesi düzenlemesi
Vergi Usul Kanunu'nda enflasyon düzeltmesi düzenlemesi
FETÖ'ye 39 ilde 'Kıskaç' operasyonu: 103 gözaltı
FETÖ'ye 39 ilde 'Kıskaç' operasyonu: 103 gözaltı
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Van Büyükşehir Belediye'sine kayyum atandı!
Van Büyükşehir Belediye'sine kayyum atandı!
Meteoroloji'den uyarı: Çığ tehlikesi ve buzlanma riski
Meteoroloji'den uyarı: Çığ tehlikesi ve buzlanma riski
Kur Korumalı Mevduat tamamen sona erdi
Kur Korumalı Mevduat tamamen sona erdi
Dünyanın un ambarıyız
Dünyanın un ambarıyız
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: İşte gündemdeki konular
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: İşte gündemdeki konular
Yemek siparişi verenler dikkat! Evlerinde yapıp satıyorlar
Yemek siparişi verenler dikkat! Evlerinde yapıp satıyorlar
Ömer Aras'a soruşturma sonrası TÜSİAD'dan toplantı kararı
Ömer Aras'a soruşturma sonrası TÜSİAD'dan toplantı kararı
Mahkemeden 'öğretmen mülakatı' kararı: Yürütme durduruldu
Mahkemeden 'öğretmen mülakatı' kararı: Yürütme durduruldu
TMSF'den uyarı: Kullanılmayan hesaplar fona devredilecek
TMSF'den uyarı: Kullanılmayan hesaplar fona devredilecek
Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' iddiasına soruşturma
Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' iddiasına soruşturma
Sağlık Bakanlığından CHP'li vekilin iddialarına yanıt
Sağlık Bakanlığından CHP'li vekilin iddialarına yanıt
DMM'den 'Ölüm Aylığı' açıklaması: Yaş sınırı iddiası gerçek dışı
DMM'den 'Ölüm Aylığı' açıklaması: Yaş sınırı iddiası gerçek dışı
Togg için Pakistan'dan fabrika yapılması teklifi
Togg için Pakistan'dan fabrika yapılması teklifi
Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Eski Türkiye'de kalmışlar
Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Eski Türkiye'de kalmışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması
TÜSİAD Başkanı YİK Başkanı Orhan Turan'a soruşturma açıldı
TÜSİAD Başkanı YİK Başkanı Orhan Turan'a soruşturma açıldı
Erdoğan: Osmanlı'nın Mirası Bizim En Büyük Zenginliğimiz
Erdoğan: Osmanlı'nın Mirası Bizim En Büyük Zenginliğimiz
e-Devlet'ten memnuniyet oranı 95,81'e yükseldi
e-Devlet'ten memnuniyet oranı 95,81'e yükseldi
TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!
TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!
Konut satışları yeni yıla artışla başladı
Konut satışları yeni yıla artışla başladı
Meteorolojiden 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Elazığ'da deprem oldu! 3,9 ile sallandılar
Elazığ'da deprem oldu! 3,9 ile sallandılar
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

KOSGEB'den KOBİ'lere yenilikçi destek programları

KOSGEB, KOBİ'lerin yeniliklere uyum sağlaması için destek programları sunuyor. 2025 hedeflerinde kadın girişimcilere ve yüksek teknolojiye odaklanılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 12:16, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 12:00
Yazdır
KOSGEB'den KOBİ'lere yenilikçi destek programları

KOSGEB, KOBİ'lerin yeniliklere uyum sağlayabilmeleri amacıyla birçok alanda destek programları sunarak, onlara rehberlik ediyor.

KOSGEB Desteklerinin Yalınlaştırılması ve Güncellenmesi

Başkanlık, kalkınma hedefleri doğrultusunda destek limitlerini yeniden belirlerken desteklerini yalınlaştırdı ve KOBİ'lerin güncel ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeye yönelik adımlar attı.Bu kapsamda, 2025 yılında Türkiye'nin vizyon ve idealleri hedefine katkı sağlayacak 52 bin KOBİ ve girişimci desteklenecek.

Girişimcilik Destekleri ve Kadın Girişimciler

Girişimcilik destekleri kapsamında geçen yıl 7 bin 41 kadını girişimciye katkı sağlayan KOSGEB, bu yıl sayıyı 8 bin 500'e çıkarmayı planlıyor. Kurum tarafından 2025'te kadınlara sağlanacak bu desteklerin, toplam girişimcilik destekleri içindeki payının yüzde 27'yi bulması bekleniyor.

Hedef: Yüksek Teknoloji Üretimi

Sanayi çarklarının en önemli dişlisi olarak görülen, ekonomik ve sosyal kalkınmada kritik yere sahip olan KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılmalarına, ihracat kapasitelerini geliştirmelerine katkı sağlamak hedefiyle çalışan KOSGEB, bu doğrultuda desteklerini artırarak devam ediyor.Özellikle KOBİ'lerin KOSGEB destekleriyle orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında üretimini artırmaları için de çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda 2025'te 2 bin 200 işletmeye destek sağlanması planlanıyor. Ayrıca orta yüksek ve yüksek teknolojili işletmelere yapılan desteklerin tüm KOSGEB destekleri içindeki payının da yüzde 26'yı bulması hedefleniyor.Böylelikle ülkenin, katma değer yaratarak uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak yüksek teknoloji ürünlerinin meydana gelmesi ve ticarileşmesi planlanıyor.

"İkiz Dönüşüm" Projelerine Destek

KOSGEB, son dönemde yoğunlaşan çevresel etkiyi azaltmayı ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemeyi hedefleyen yeşil dönüşüm alanında da projelere destek verecek. Bu kapsamda 1100 işletme desteklenecek.Başkanlık, ikiz dönüşümün diğer ayağı olan dijital dönüşüm konusunda da işletmelerin yanında olacak. KOSGEB'in bu yıl dijital dönüşüm konusunda yatırım giderlerini destekleyeceği işletme sayısının 120'yi bulması bekleniyor.

2 Binden Fazla İşletmeye Kapasite Geliştirme Desteği


  • KOSGEB, teknolojik ürün yatırımlarına da destek sağlıyor. Bu kapsamda 2025'te KOSGEB destekleriyle yatırımı yapılan teknolojik ürün sayısının 50 olması hedefleniyor.
  • Başkanlıkça yerli üretimine destek sağlanan ürün sayısının bu yıl 15 olması planlanıyor.
  • KOBİ'lerin ihracatının artırılması için yürütülen çalışmalara destek sunan kurum, bu yıl KOBİ'lerin ihracat içindeki payını yüzde 34'e çıkarmayı öngörüyor.
  • Başkanlık, finansman alanında da işletmeleri desteklemek için çalışma yürütüyor.
  • KOSGEB'in, 2025'te finansman desteği sağlayacağı işletme sayısının 1250 olması planlanıyor.
  • İşletmelerin kapasitesini geliştirmesi için de hassas davranan KOSGEB, bu yıl 2 bin 200 işletmeye destek sunmayı öngörüyor.
  • Kurum, bu yıl desteklerinde imalat sanayisinin payını da yükseltmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda geçen yıl yüzde 72,6 olan Başkanlık destekleri içindeki imalat sanayisinin payının bu yıl yüzde 74'ü bulması bekleniyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber