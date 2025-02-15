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CHP'li belediye başkanlarından Ekrem İmamoğlu'na çağrı

CHP'li il belediye başkanları bir bildiri yayınlayarak Ekrem İmamoğlu'na CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime katılması için çağrıda bulundu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 12:30, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 12:32
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CHP'li belediye başkanlarından Ekrem İmamoğlu'na çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek için süreci başlattıklarını duyurmuş ve bunun için partide ön seçim yapacaklarını açıklamıştı. Gelişmeler dikkatle takip edilirken CHP'den yapılan açıklamada ön seçim 23 Mart'ta yapılacağı belirtildi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU KRİZİ ÇIKTI

CHP ön seçime hazırlanırken İmamoğlu ve Yavaş arasında kriz yaşandığı öne sürülmüştü. Yavaş ön seçime katılmayacağını duyurmuş, Özel de görüşmenin ardından "Sayın Yavaş ön seçime katılmayacak. Bize 'Hepsi bizim üyelerimiz. Alacakları karara saygı duyacağız' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Yavaş'ın "Anketlerde önde çıkmaya devam edersem adaylığım kaçınılmaz olur" dediği öne sürülmüştü.

CHP'Lİ BAŞKANLAR İMAMOĞLU'NDAN YANA TAVIR ALDI

Gelişmeler takip edilirken Cumhuriyet Halk Partisi İl Belediye Başkanları'nın 13-14-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıların sonuç bildirgesi ilan edildi. İmamoğlu'na ön seçimde aday olması için çağrı yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin tüm sorunlarından kurtulması için tek çare zaman kaybetmeden milletin hakemliğine başvurulmasıdır. İktidarın saldırılarına karşı Çağlayan'da verilen birlik ve beraberlik fotoğrafının ardından Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın birliktelik tablosu halkımıza umut olmuştur.

"DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR KARAR"

Bu kapsamda, bizler de İl Belediye Başkanları olarak, Partimizin erken seçim talebini ve Cumhurbaşkanı Adayımızın belirlenmesi için başlatılan demokratik önseçim sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in topluma verdiği sözün gereği olarak, Cumhurbaşkanı Adayımızı önseçimle belirleme kararı siyasi tarihimiz açısından devrim niteliğindedir. Siyasi tarihimizde ilk kez tüm üyelere Cumhurbaşkanı adayı belirleme yetkisi verilerek en geniş meşruiyet zemini oluşturulmaktadır. Siyasi tarihimizin en kritik zamanlarında gerçekleştirdiği demokratik açılımların mimarı olan Cumhuriyet Halk Partisi, siyasi kültürümüze yeni bir model daha kazandırmış ve demokrasinin ağır saldırılara uğradığı bu dönemde büyük bir adım atmıştır.

MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Bu süreçte önseçime katılmayacağını ancak üyelerimizin kararına saygı duyacağını ifade ederek birlik ve beraberliğimize sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

"İMAMOĞLU'NU GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Gelinen aşamada, İstanbul'da siyasi iktidar karşısında 4 kez seçim kazanarak muhalefetin sandıkta iktidar değiştirebileceğini defalarca kanıtlayan, görev süresi boyunca verdiği hizmetlerle milletimizin gönlündeki yerini büyüten, toplumun her kesimiyle kuvvetli bağlar kuran, sandıkta yenilemeyince yargı baskısıyla yarış dışında tutulmak istenen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu millet adına göreve davet ediyor, önseçimde aday olmaya çağırıyoruz."

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