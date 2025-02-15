Ege Denizi'nde sismik hareketlilik: Adalarda olağanüstü hal
Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri'nin kararıyla Niyoz Adası da olağanüstü hal ilan edilen adalar arasına katıldı. Olağanüstü hal 14 Mart'a kadar sürecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 12:53, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 12:54
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilis Papayeorgiu'nun kararıyla Niyoz Adası da olağanüstü hal ilan edilen adalar arasına katıldı.Adadaki olağanüstü hal durumu, 14 Mart'a kadar sürecek.
Ege Denizi'nde Sismik Hareketlilik
- Yamurgi ve Anafiya adalarında bu hafta olağanüstü hal ilan edildi.
- Santorini Adası'nda ise geçen hafta olağanüstü hal ilan edilmişti.
Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime 17 Şubat'a kadar ara verilmişti.