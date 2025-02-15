Ege Denizi'nde sismik hareketlilik: Adalarda olağanüstü hal

Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime 17 Şubat'a kadar ara verilmişti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT 'nin haberine göre, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilis Papayeorgiu'nun kararıyla Niyoz Adası da olağanüstü hal ilan edilen adalar arasına katıldı.Adadaki olağanüstü hal durumu, 14 Mart'a kadar sürecek.

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