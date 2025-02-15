Beşiktaş'ta sahte içki can aldı
İstanbul Beşiktaş'ta kuaför Taşkın Erdoğan büfeden sipariş ettiği içkiyi içince fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Erdoğan burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sahte içki sattığı tespit edilen büfe sahibi Türker Y. tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 14:09, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 13:53
Ortaköy'de 25 Ocak'ta bir büfeden içki sipariş eden Taşkın Erdoğan fenalaştı. Arkadaşı tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Erdoğan burada hayatını kaybetti.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri sahte içki sattığını belirlediği büfenin sahibi Türker Y.'yi gözaltına alırken, büfede ve evinde arama yaptı.
Şüphelinin, Kağıthane'de geçtiğimiz 26 Aralık'ta da sahte içki satma suçundan arandığı öğrenildi. Türker Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.