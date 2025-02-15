Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları
Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları
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Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları

Google Maps'in 20. yılına özel yayımlanan listede, Türkiye'den galata kulesi, anıtkabir gibi popüler yerler en çok arananlar arasında yer aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 15:19, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 15:21
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Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları

Google Maps'in 20'nci kuruluş yılına istinaden, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirleri, müzeleri ve parkları üzerinden bir çalışma yapılıp, listeler yayımlandı. Listede; Türkiye'den en çok araştırılan 20 kültürel eser, 20 müze ve 20 park da yer alıyor. Türkiye'den toplam 15 şehir listede yer aldı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya en çok araştırılan şehirler oldu.

En Çok Arama Yapılan Yer Galata Kulesi

Türkiye'de en çok aranan yerlerin başında Galata Kulesi, ardından Anıtkabir ve Yerebatan Sarnıcı geliyor. Google Maps verilerine göre; 2024 yılında Türkiye'nin en çok aranılan yerleri şu şekilde sıralandı:

  • Galata Kulesi-İstanbul
  • Anıtkabir-Ankara
  • Yerebatan Sarnıcı-İstanbul
  • Pamukkale-Denizli
  • Taksim Meydanı-İstanbul
  • Manavgat Şelalesi-Antalya
  • Side Antik Şehri-Antalya
  • Side Apollon Tapınağı-Antalya
  • Bursa Koza Han
  • Düden Şelalesi-Antalya
  • Pierre Loti Tepesi-İstanbul
  • Efes Antik Kenti-İzmir
  • Çanakkale Şehitler Abidesi
  • Kemeraltı Çarşısı-İzmir
  • Tarihi Asansör-İzmir
  • İnkaya Çınar Ağacı-Bursa
  • Beyazıt Meydanı-İstanbul
  • Eski Foça Sahili-İzmir
  • Damlataş Mağarası-Antalya
  • Tophane Saat Kulesi-Bursa


Gülhane Parkı En Çok Araştırılan Park

En çok aranan parklar listesinin başında İstanbul'daki Gülhane Parkı gelirken, ikinci sırada Emirgan Korusu yer alıyor. Liste şöyle:

  • Gülhane Parkı-İstanbul
  • Emirgan Koruluğu-İstanbul
  • Güvenpark-Ankara
  • Saklıkent-Antalya
  • Yıldız Parkı-İstanbul
  • Meydan Parkı-Trabzon
  • Aşağı Düden Şelalesi-Antalya
  • Gençlik Parkı-Ankara
  • Kordon-İzmir
  • Kelebek Parkı-Konya
  • Uludağ Milli Parkı-Bursa
  • Kuğulu Park-Ankara
  • Bahçeşehir Gölü-İstanbul
  • Caddebostan Sahili-İstanbul
  • Kültürpark-Fuar-İzmir
  • Karaalioğlu Parkı-Antalya
  • Kültür Parkı-Bursa
  • Sahil Parkları Maltepe-İstanbul
  • Kyoto-Japon Parkı-Konya
  • Beylikdüzü Vadisi-İstanbul


Topkapı Sarayı İlk Sırada

En çok aranan müze ve ören yerlerinde Topkapı Sarayı'nın ilk sırada olduğu liste şöyle:

  • Topkapı Sarayı-İstanbul
  • Mevlana Müzesi-Konya
  • Miniaturtürk-İstanbul
  • Rahmi Koç Müzesi-İstanbul
  • Göbeklitepe-Şanlıurfa
  • Zeugma Mozaik Müzesi-Gaziantep
  • Göreme Açık Hava Müzesi-Nevşehir
  • İstanbul Arkeoloji Müzesi-İstanbul
  • Efes Arkeoloji Müzesi-İzmir
  • Beylerbeyi Sarayı-İstanbul
  • Harbiye Şelalesi-Hatay
  • Kaymaklı Yeraltı Şehri-Nevşehir
  • Ulucanlar Cezaevi-Ankara
  • Atatürk Evi-Trabzon
  • 1453 Tarih Müzesi-İstanbul
  • Anadolu Medeniyetleri Müzesi-Ankara
  • Antalya Arkeoloji Müzesi-Antalya
  • Altınköy Açık Hava Müzesi-Ankara
  • Hierapolis Antik Şehri-Pamukkale-Denizli
  • Bandırma Vapuru-Samsun


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