Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları

Google Maps'in 20'nci kuruluş yılına istinaden, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirleri, müzeleri ve parkları üzerinden bir çalışma yapılıp, listeler yayımlandı. Listede; Türkiye'den en çok araştırılan 20 kültürel eser, 20 müze ve 20 park da yer alıyor. Türkiye'den toplam 15 şehir listede yer aldı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya en çok araştırılan şehirler oldu.

En Çok Arama Yapılan Yer Galata Kulesi

Türkiye'de en çok aranan yerlerin başında Galata Kulesi, ardından Anıtkabir ve Yerebatan Sarnıcı geliyor. Google Maps verilerine göre; 2024 yılında Türkiye'nin en çok aranılan yerleri şu şekilde sıralandı:

Galata Kulesi-İstanbul

Anıtkabir-Ankara

Yerebatan Sarnıcı-İstanbul

Pamukkale-Denizli

Taksim Meydanı-İstanbul

Manavgat Şelalesi-Antalya

Side Antik Şehri-Antalya

Side Apollon Tapınağı-Antalya

Bursa Koza Han

Düden Şelalesi-Antalya

Pierre Loti Tepesi-İstanbul

Efes Antik Kenti-İzmir

Çanakkale Şehitler Abidesi

Kemeraltı Çarşısı-İzmir

Tarihi Asansör-İzmir

İnkaya Çınar Ağacı-Bursa

Beyazıt Meydanı-İstanbul

Eski Foça Sahili-İzmir

Damlataş Mağarası-Antalya

Tophane Saat Kulesi-Bursa





Gülhane Parkı En Çok Araştırılan Park

En çok aranan parklar listesinin başında İstanbul'daki Gülhane Parkı gelirken, ikinci sırada Emirgan Korusu yer alıyor. Liste şöyle:

Gülhane Parkı-İstanbul

Emirgan Koruluğu-İstanbul

Güvenpark-Ankara

Saklıkent-Antalya

Yıldız Parkı-İstanbul

Meydan Parkı-Trabzon

Aşağı Düden Şelalesi-Antalya

Gençlik Parkı-Ankara

Kordon-İzmir

Kelebek Parkı-Konya

Uludağ Milli Parkı-Bursa

Kuğulu Park-Ankara

Bahçeşehir Gölü-İstanbul

Caddebostan Sahili-İstanbul

Kültürpark-Fuar-İzmir

Karaalioğlu Parkı-Antalya

Kültür Parkı-Bursa

Sahil Parkları Maltepe-İstanbul

Kyoto-Japon Parkı-Konya

Beylikdüzü Vadisi-İstanbul





Topkapı Sarayı İlk Sırada

En çok aranan müze ve ören yerlerinde Topkapı Sarayı'nın ilk sırada olduğu liste şöyle:

Topkapı Sarayı-İstanbul

Mevlana Müzesi-Konya

Miniaturtürk-İstanbul

Rahmi Koç Müzesi-İstanbul

Göbeklitepe-Şanlıurfa

Zeugma Mozaik Müzesi-Gaziantep

Göreme Açık Hava Müzesi-Nevşehir

İstanbul Arkeoloji Müzesi-İstanbul

Efes Arkeoloji Müzesi-İzmir

Beylerbeyi Sarayı-İstanbul

Harbiye Şelalesi-Hatay

Kaymaklı Yeraltı Şehri-Nevşehir

Ulucanlar Cezaevi-Ankara

Atatürk Evi-Trabzon

1453 Tarih Müzesi-İstanbul

Anadolu Medeniyetleri Müzesi-Ankara

Antalya Arkeoloji Müzesi-Antalya

Altınköy Açık Hava Müzesi-Ankara

Hierapolis Antik Şehri-Pamukkale-Denizli

Bandırma Vapuru-Samsun



