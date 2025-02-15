Fenerbahçe'nin mali tablosu: 18 milyar borç açıklandı

Fenerbahçe Spor Kulübü, 30 Kasım 2024 itibarıyla toplam borcunun 18 milyar 600 milyon lira olduğunu açıkladı. Kısa vadeli yükümlülükler 11 milyar 98 milyon lira, uzun vadeli yükümlülükler ise 7 milyar 502 milyon lira olarak kaydedildi. Sarı-lacivertliler, 1 Haziran-30 Kasım 2024 döneminde 562 milyon lira kar elde etti.

Denetim Raporu ve Mali Durum

Fenerbahçe Kulübü, mali durumunu ortaya koyan denetim raporunu kamuoyuyla paylaştı. Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında, kulübün 30 Kasım 2024 itibarıyla toplam borcunun 18 milyar 600 milyon lira olduğu açıklandı.

Denetim Detayları

Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan mali denetimin 1 Haziran 2024 - 30 Kasım 2024 dönemini kapsadığını belirtti. Vodina'nın açıklamalarına göre, kulübün kısa vadeli yükümlülükleri 11 milyar 98 milyon lira, uzun vadeli yükümlülükleri ise 7 milyar 502 milyon lira olarak gerçekleşti.

Mali Performans ve Gelir-Gider Dengesi

Sarı-lacivertli kulüp, aynı dönemde önemli bir mali performans sergiledi. Vodina, Fenerbahçe'nin dönem gelirinin 6 milyar 469 milyon lira, giderinin ise 6 milyar 349 milyon lira olduğunu duyurdu. Bu sonuçlara göre, kulüp 562 milyon lira dönem karı elde etti.Bu tablo, Fenerbahçe'nin artan borç yüküne rağmen gelir-gider dengesini sağlamaya yönelik önemli bir adım attığını ortaya koydu.