Bakan Fidan'dan Münih'te diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Radev ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, ayrıca Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Fidan, Safedi ile görüşmesinde, Filistin'deki durum ve Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.

Fidan, Kurti ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve Balkanlar'daki son gelişmeler değerlendirildi.