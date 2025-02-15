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Galatasaray'ın golcüsü Morata derbide yok!

Galatasaray'ın golcüsü Alvaro Morata, Fenerbahçe derbisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. MR sonuçları ciddi bir sakatlık olduğunu gösteriyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 16:14, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 16:17
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Galatasaray'ın golcüsü Morata derbide yok!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray, AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata'nın çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini açıkladı.Yıldız golcü 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.Morata'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'dan Yapılan Açıklama

"UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.


Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir."


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