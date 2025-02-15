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MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze'de süren ateşkesin kırılganlığına dikkat çekerek, kalıcı hale getirilmesinin önemini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 16:25, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 16:27
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MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Gazze'de devam eden ateşkesin kırılganlığına dikkat çekerek kalıcı hale getirilmesinin önemini vurguladı. Kalın, Suriye'deki gelişmelere ilişkin de mesajlar verdi.

Münih Güvenlik Konferansı'na Katılım

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2025) katıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; çok kutupluluk temasıyla toplanan konferansta küresel ve bölgesel krizler ele alındı. Türkiye'nin görüş ve tecrübelerinin de aktarıldığı konferansta Kalın, ikili görüşmeler yaptı ve istihbarat oturumlarına katıldı.

Gazze'de Ateşkes ve Filistin Sorunu

İbrahim Kalın, yaptığı ikili görüşmelerde çok kutupluluk arayışları, küresel düzenin kırılgan yapısı, değişen dünya düzeninde yapılacak bölgesel ve konu bazlı ittifaklar ile Türkiye'nin izlediği proaktif ve 360 derecelik önleyici istihbarat diplomasisine dikkat çekti. Filistin'de bir yılı aşkın zamandır yaşanan insanlık felaketinin de görüşüldüğü MSC 2025'te, MİT Başkanı Kalın, Gazze'de devam eden ateşkesin kırılgan olduğunun altını çizerek, İsrail'in saldırılarının durdurulması, insani yardımların engelsiz ulaştırılması ve ateşkesin daimi hale getirilmesinin önemine değindi.

Suriye'deki Gelişmeler

2024'ün son günlerinde Suriye'de yaşanan gelişmeler de Kalın'ın gündemindeydi. MİT Başkanı Kalın, Suriye'deki geçiş sürecinin önemine değinerek, Suriye'nin kalkınabilmesi için ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekti, bölgedeki DAEŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin varlığına da izin verilmemesinin hassasiyetini vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Rolü

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya nedeniyle hem Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerden hem de Rusya-Ukrayna savaşından direkt etkilendiğini ifade eden Kalın, dünya ekonomisinin düzene girebilmesi için barışın önemine dikkat çekti, bu kapsamda Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın müzakereler yolu ile çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. İbrahim Kalın, Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasının sadece Türkiye için değil tüm dünya için önemli olduğunun altını çizdi.

Türk İstihbaratının Çalışmaları

İki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş süreci kapsamında Türk istihbaratının çalışmalarına son sürat devam ettiğine değinen Kalın, terörle mücadele, yasa dışı göç, siber güvenlik gibi konularda da çalışmaların sıkı bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

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