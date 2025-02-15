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Cips devine 1,3 milyar lira ceza

Rekabet Kurulu, cips üreticisi Frito Lay'e rakip şirketlerin faaliyetlerini zorlaştırdığı için 1,3 milyar lira ceza verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 17:00, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 17:01
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Cips devine 1,3 milyar lira ceza

Rekabet Kurulu, Türkiye'de cips ve şekerleme pazarında faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yönelik soruşturmasını tamamladı.

Söz konusu soruşturma, Frito Lay'in paketlenmiş cips sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, satışlarını engellemek ve onları pazardan dışlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatılmıştı.

İŞTE CEZANIN NEDENİ

Şirketin kendisinden paketlenmiş cips satın alan bakkal, market, büfe gibi satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma neticesinde teşebbüse yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira idari para cezası verildi.

Açıklamada, kararın 200 metrekarenin altındaki satış noktaları için önemli olduğuna işaret edildi.

Ayrıca cips ve şekerleme pazarında ön plana çıkan Frito Lay'e birtakım yükümlülükler getirildi.

RAKİP ŞİRKETLERE YER AYRILACAK

Karara göre rakip stant bulunmayan satış noktalarında, Frito Lay stantlarının dikey ve görünür olarak yüzde 30'luk kısmı rakip ürünler için ayıracak.

Ayrılan bölüm seperatörle bölünecek ve bu bölümdeki her sepette okunabilir şekilde, 'Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır' etiketi bulunacak.

Herhangi bir sebeple rakip ürünlerin satış noktasında bulunmadığı veya tükendiği durumlarda rakip ürünler için ayrılan bu bölüm boş bırakılacak ve Frito Lay ürünleri ile doldurulmayacak.

EN FAZLA BİR STANT KONULACAK

Satış noktalarına, rakip ürünlerin bulunurluğunu ve görünürlüğünü hedef alan herhangi bir yönlendirmede bulunulmayacak. Frito Lay, satış noktalarına en fazla bir cips standı yerleştirebilecek.

Standart satın alma işlemleri haricinde, perakende satış noktalarına finansal fayda sağlanamayacak. Rakip ürünlerin de satış noktalarına girmesiyle tüketicilere sunulan seçenekler artacak.

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