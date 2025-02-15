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TÜSİAD Başkanı Turan'dan yeni açıklama sinyali

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yaşanan tartışmaların ardından yeni bir açıklama yapacaklarını duyurdu. bu açıklama ile yanlış anlamaları gidermeyi hedefliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 17:28, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 17:30
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TÜSİAD Başkanı Turan'dan yeni açıklama sinyali

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği(TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, son günlerde TÜSİAD'ı hedef alan tartışmaların ardından yeni bir açıklama yapacaklarını duyurdu. Turan, "Herkesin bildiği ve konuştuğu konular TÜSİAD tarafından da gündeme getirildi. Yanlış anlamaları gidermek amacıyla bugün ya da yarın kapsamlı bir açıklama daha yapacağız." dedi.

TÜSİAD Siyasilerin Hedefinde

TÜSİAD tarafından yapılan açıklamaların ardından bazı AK Partili siyasiler TÜSİAD'ı eleştirdi. Özellikle TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın genel kurulda yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Aras'ın, yargıyı etkilemeye yönelik ifadeler kullandığı gerekçesiyle kamu barışını bozabilecek nitelikte açıklamalar yaptığı iddia edildi.

Kartalkaya Yangını ve Siyasi Eleştiriler

Aras, konuşmasında Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına değinerek denetimsizlik ve uygun yapılmayan binaların soruna yol açtığını vurgulamıştı. Ayrıca, belediye başkanlarının görevden alınması, kayyum atamaları ve tutuklulukla ilgili konulara dikkat çekerek hukukun üstünlüğü konusunda sıkıntılar yaşandığını ifade etmişti.

Turan: "Üyelerimizden Üzüntü Dolu Mesajlar Geldi"

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, üyelerden siyasilerin eleştirileri nedeniyle üzüntü dolu mesajlar aldıklarını dile getirdi. Turan, TÜSİAD'ın herkesin konuştuğu konuları gündeme getirdiğini belirterek, eleştirileri yanıtlamak ve yanlış anlamaları gidermek amacıyla açıklama yapacaklarını kaydetti.

Ekonomik Zorluklara Dikkat Çekildi

TÜSİAD Genel Kurulu'nda konuşan Orhan Turan, artan maliyetler nedeniyle sanayi sektöründe rekabet etmenin zorlaştığını belirtmiş, ithalat yerine ihracatın teşvik edildiği bir ekosistemin oluşturulması gerektiğini vurgulamıştı. "Sanayiye mutlaka nefes aldırılmalı. Yatırım, üretim ve ihracat desteklenmeli." ifadelerini kullandı.

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