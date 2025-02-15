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Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Hanede Seyrediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Çimse-İş Sendikası'nın Ankara'da düzenlenen 22. Olağan Genel Kurulu'na katılarak Türkiye ekonomisine ve istihdam verilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Alın teriyle, emeğiyle bu ülkenin geleceğini inşa eden her bir vatandaşımızın hakkını korumak bizim temel sorumluluğumuzdur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 18:40, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 18:43
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Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Hanede Seyrediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Çimse-İş Sendikası'nın 22. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Ankara'da bir otelde düzenlenen programa Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile çok sayıda sendika başkanı katıldı.

"İşsizlik Oranı %8,5'e Geriledi"

Bakan Işıkhan, Türkiye'deki işsizlik oranının son 20 aydır tek hanede seyrettiğini belirtti. 2024 yılı Aralık ayı verilerine göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan; geçen yıla göre ise 0,3 puan azalarak %8,5 seviyesine geriledi. İstihdam edilen kişi sayısının geçen yıla göre 428 bin kişi artarak 32 milyon 718 bin kişiye ulaştığını kaydeden Işıkhan, istihdam oranının ise %49,5 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Çimento Üretiminde Artış

Bakan Işıkhan, çimento sektöründeki gelişmelere de dikkat çekti. 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde çimento üretiminde bir önceki yıla göre %5,4 artış yaşandığını belirtti. Aynı dönemde üretilen çimentonun %15,4'ünün ihracata konu olduğunu ifade eden Işıkhan, çimento sektörünün inşaat ve sanayi gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

İŞKUR Gençlik Programı ile Hem Deneyim Hem Gelir

Bakan Işıkhan, gençlerin tecrübe kazanıp gelir elde etmelerine olanak tanıyan İŞKUR Gençlik Programı'na da değindi. Program kapsamında gençlerin araştırma, spor, kültürel etkinlikler ve sürdürülebilir çevre projelerinde yer alarak aylık 15 bin TL'ye kadar gelir elde edebildiklerini belirtti. Işıkhan, bu adımların Türkiye'nin aydınlık geleceği için önem taşıdığını ifade etti.

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