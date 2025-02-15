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ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki: Siyaset Siyasetçilere Bırakılmalı

TÜSİAD Genel Kurulu'nda yapılan konuşmalar sonrası, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın'dan eleştiri geldi. Aydın, TÜSİAD konuşmalarında muhalefet partisi dili kullanıldığını belirterek, "Siyasetten rol çalmak ve siyaset yapmak iş dünyasının görevi değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 18:00, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 17:57
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ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki: Siyaset Siyasetçilere Bırakılmalı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, son günlerde gündeme oturan TÜSİAD tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Geçmişte Darbecilerle Yol Yüründü"

ASKON 13. Dönem Yönetim Kurulu Çalıştayı'nda konuşan Aydın, Türkiye'nin geçmişte darbe süreçlerinden ekonomik ve toplumsal zararlar gördüğünü ifade etti. "Düne kadar darbecilerle yol yürümenin, hükümetler kurup yıkmanın faturası ağır ödendi. Ülke her seferinde en az 10 yıl geriye gitti." dedi.

'Muhalefet Dili Kullanmak Doğru Değil'

TÜSİAD'ın genel kurulda yaptığı açıklamaların zamanlama ve üslup açısından uygun olmadığını belirten Aydın, "Ekonomide toparlanmadan bahsedilirken, kürsüden muhalefet partisi diliyle konuşmalar yapılması siyasetten rol çalmaktır. İş dünyasının bu tür çıkışlar yapması iyi niyet taşımıyor." ifadelerine yer verdi.

'Açıklamalar Amacını Aştı'

Aydın, TÜSİAD mensuplarının kamuoyuna açıklama yaparken daha dikkatli olması gerektiğini ve yapılan konuşmaların niyetinin sorgulanır hale geldiğini belirtti. Ayrıca, TÜSİAD mensuplarının geçmiş dönemdeki şirket karlılıklarını da açıklamaları gerektiğini vurguladı.

Ne Olmuştu?

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada hukukun üstünlüğü ve demokratik standartların iyileştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı. TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras da 2025 yılı için ekonomik ve hukuki reform çağrısında bulunmuştu. Bu konuşmalar sonrası Aras hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

TÜSİAD Başkanı Turan'dan yeni açıklama sinyali

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