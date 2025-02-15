Kurultay soruşturması: Eski Hatay Belediye Başkanı CHP'ye dava açtı

Polis memuru dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memuru dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
MİT, 90 yıllık gizli istihbarat belgesini açıkladı
MİT, 90 yıllık gizli istihbarat belgesini açıkladı
Ankara ve İstanbul'a kar geliyor
Ankara ve İstanbul'a kar geliyor
Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Hanede Seyrediyor
Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Hanede Seyrediyor
ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki: Siyaset Siyasetçilere Bırakılmalı
ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki: Siyaset Siyasetçilere Bırakılmalı
TÜSİAD Başkanı Turan'dan yeni açıklama sinyali
TÜSİAD Başkanı Turan'dan yeni açıklama sinyali
MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı
MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı
Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları
Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
LPG ve akaryakıt sektörü için yeni teminat düzenlemesi
LPG ve akaryakıt sektörü için yeni teminat düzenlemesi
Vergi Usul Kanunu'nda enflasyon düzeltmesi düzenlemesi
Vergi Usul Kanunu'nda enflasyon düzeltmesi düzenlemesi
FETÖ'ye 39 ilde 'Kıskaç' operasyonu: 103 gözaltı
FETÖ'ye 39 ilde 'Kıskaç' operasyonu: 103 gözaltı
Van Büyükşehir Belediye'sine kayyum atandı!
Van Büyükşehir Belediye'sine kayyum atandı!
Meteoroloji'den uyarı: Çığ tehlikesi ve buzlanma riski
Meteoroloji'den uyarı: Çığ tehlikesi ve buzlanma riski
Kur Korumalı Mevduat tamamen sona erdi
Kur Korumalı Mevduat tamamen sona erdi
Dünyanın un ambarıyız
Dünyanın un ambarıyız
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: İşte gündemdeki konular
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: İşte gündemdeki konular
Yemek siparişi verenler dikkat! Evlerinde yapıp satıyorlar
Yemek siparişi verenler dikkat! Evlerinde yapıp satıyorlar
Ömer Aras'a soruşturma sonrası TÜSİAD'dan toplantı kararı
Ömer Aras'a soruşturma sonrası TÜSİAD'dan toplantı kararı
Mahkemeden 'öğretmen mülakatı' kararı: Yürütme durduruldu
Mahkemeden 'öğretmen mülakatı' kararı: Yürütme durduruldu
TMSF'den uyarı: Kullanılmayan hesaplar fona devredilecek
TMSF'den uyarı: Kullanılmayan hesaplar fona devredilecek
Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' iddiasına soruşturma
Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' iddiasına soruşturma
Sağlık Bakanlığından CHP'li vekilin iddialarına yanıt
Sağlık Bakanlığından CHP'li vekilin iddialarına yanıt
DMM'den 'Ölüm Aylığı' açıklaması: Yaş sınırı iddiası gerçek dışı
DMM'den 'Ölüm Aylığı' açıklaması: Yaş sınırı iddiası gerçek dışı
Togg için Pakistan'dan fabrika yapılması teklifi
Togg için Pakistan'dan fabrika yapılması teklifi
İhtiyaç kredisi limitleri yükseltildi
İhtiyaç kredisi limitleri yükseltildi
Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Eski Türkiye'de kalmışlar
Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Eski Türkiye'de kalmışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kurultay soruşturması: Eski Hatay Belediye Başkanı CHP'ye dava açtı

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultaya ilişkin soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. CHP'den ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultayın iptali için dava açtı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 19:20, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 19:21
Yazdır
Kurultay soruşturması: Eski Hatay Belediye Başkanı CHP'ye dava açtı

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel'in yeni genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP Kurultayı'nın iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

CHP KURULTAYINA "ŞAİBE" SORUŞTURMASI

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ocak ayında da soruşturma başlatılmıştı.

Edinilen bilgilere göre; kurultayda oy kullanan bir parti delegesi ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi.

Tanık delege ifadesinde, kendisi ve sekiz delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduğunu öne sürdü.

Ayrıca tanıklardan biri, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kurultayın iptali için dava açtı.

Önümüzdeki günlerde tanıkların ifadelerinde ismi geçen kişilerin de ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber