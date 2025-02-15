Beşiktaş'ta Mert Günok dalya dedi: Plaket ve Fair Play ödülü

Polis memuru dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memuru dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
MİT, 90 yıllık gizli istihbarat belgesini açıkladı
MİT, 90 yıllık gizli istihbarat belgesini açıkladı
Ankara ve İstanbul'a kar geliyor
Ankara ve İstanbul'a kar geliyor
Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Hanede Seyrediyor
Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Hanede Seyrediyor
ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki: Siyaset Siyasetçilere Bırakılmalı
ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki: Siyaset Siyasetçilere Bırakılmalı
TÜSİAD Başkanı Turan'dan yeni açıklama sinyali
TÜSİAD Başkanı Turan'dan yeni açıklama sinyali
MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı
MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı
Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları
Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
LPG ve akaryakıt sektörü için yeni teminat düzenlemesi
LPG ve akaryakıt sektörü için yeni teminat düzenlemesi
Vergi Usul Kanunu'nda enflasyon düzeltmesi düzenlemesi
Vergi Usul Kanunu'nda enflasyon düzeltmesi düzenlemesi
FETÖ'ye 39 ilde 'Kıskaç' operasyonu: 103 gözaltı
FETÖ'ye 39 ilde 'Kıskaç' operasyonu: 103 gözaltı
Van Büyükşehir Belediye'sine kayyum atandı!
Van Büyükşehir Belediye'sine kayyum atandı!
Meteoroloji'den uyarı: Çığ tehlikesi ve buzlanma riski
Meteoroloji'den uyarı: Çığ tehlikesi ve buzlanma riski
Kur Korumalı Mevduat tamamen sona erdi
Kur Korumalı Mevduat tamamen sona erdi
Dünyanın un ambarıyız
Dünyanın un ambarıyız
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: İşte gündemdeki konular
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: İşte gündemdeki konular
Yemek siparişi verenler dikkat! Evlerinde yapıp satıyorlar
Yemek siparişi verenler dikkat! Evlerinde yapıp satıyorlar
Ömer Aras'a soruşturma sonrası TÜSİAD'dan toplantı kararı
Ömer Aras'a soruşturma sonrası TÜSİAD'dan toplantı kararı
Mahkemeden 'öğretmen mülakatı' kararı: Yürütme durduruldu
Mahkemeden 'öğretmen mülakatı' kararı: Yürütme durduruldu
TMSF'den uyarı: Kullanılmayan hesaplar fona devredilecek
TMSF'den uyarı: Kullanılmayan hesaplar fona devredilecek
Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' iddiasına soruşturma
Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' iddiasına soruşturma
Sağlık Bakanlığından CHP'li vekilin iddialarına yanıt
Sağlık Bakanlığından CHP'li vekilin iddialarına yanıt
DMM'den 'Ölüm Aylığı' açıklaması: Yaş sınırı iddiası gerçek dışı
DMM'den 'Ölüm Aylığı' açıklaması: Yaş sınırı iddiası gerçek dışı
Togg için Pakistan'dan fabrika yapılması teklifi
Togg için Pakistan'dan fabrika yapılması teklifi
İhtiyaç kredisi limitleri yükseltildi
İhtiyaç kredisi limitleri yükseltildi
Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Eski Türkiye'de kalmışlar
Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Eski Türkiye'de kalmışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması
Ana sayfaHaberler Spor

Beşiktaş'ta Mert Günok dalya dedi: Plaket ve Fair Play ödülü

Beşiktaş'ın tecrübeli filebekçisi Mert Günok'a siyah-beyazlı formayla 100. resmi maçına çıkmasından dolayı plaket ve çiçek takdim edildi. Öte yandan milli kaleci TFF Fair Play ödülüne de layık görüldü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 19:22, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 19:24
Yazdır
Beşiktaş'ta Mert Günok dalya dedi: Plaket ve Fair Play ödülü

Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok, siyah-beyazlı formayla 100. maçına çıktı.

Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Hakan Daltaban ile Sanlı Sarıalioğlu, Futbol A Trabzonspor'la oynayacakları mücadele öncesinde Mert Günok'a plaket ve çiçek takdim etti.

FAIR PLAY ÖDÜLÜ

Öte yandan milli kaleci Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynadığı maçın ardından taraftarların yanına giderek Bolu'daki yangın felaketi nedeniyle, ""Bugün yumruk yok, sadece alkış" ifadelerini kullanmasından dolayı TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Fair Play ödülüne layık görüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber