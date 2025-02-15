Beşiktaş'ta Mert Günok dalya dedi: Plaket ve Fair Play ödülü

Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok, siyah-beyazlı formayla 100. maçına çıktı.

Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Hakan Daltaban ile Sanlı Sarıalioğlu, Futbol A Trabzonspor'la oynayacakları mücadele öncesinde Mert Günok'a plaket ve çiçek takdim etti.

FAIR PLAY ÖDÜLÜ

Öte yandan milli kaleci Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynadığı maçın ardından taraftarların yanına giderek Bolu'daki yangın felaketi nedeniyle, ""Bugün yumruk yok, sadece alkış" ifadelerini kullanmasından dolayı TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Fair Play ödülüne layık görüldü.