İstanbul'da pitbull dehşeti: Polis yaralandı

Bayrampaşa'da bir polis memuru, tartıştığı kişinin pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğradı, tasmasız gezdirilen köpeğin sahibi tutuklandı.

Vatan Mahallesi Kanaat Sokak'ta 12 Şubat akşamı evine giden polis memuru E.A. ile Mehmet Emin G. (33) ve Alperen K. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek dehşet saçtı

Mehmet Emin G'ye ait olan ve tasmasız gezdirilen pitbull cinsi köpek, tartışma sırasında polis memuruna saldırdı.

Olayla ilgili ''yaralama'', ''tehdit'', ''hakaret'' ve ''görevli memura mukavemet'' suçlarından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler Mehmet Emin G. ile Alperen K'yi yakaladı.

Yapılan kontrolde, Mehmet Emin G'nin 42, Alperen K'nin ise 8 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Köpeğe el konulurken, 152 bin 346 lira para cezası uygulanan sahibi Mehmet Emin G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.