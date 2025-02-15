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Ankara ve İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji, yeni haftada Ankara ve İstanbul'da kar yağışı bekliyor. Salı gününden itibaren sıcaklık düşecek, yurt genelinde soğuk hava etkili olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 21:02, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 21:05
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Ankara ve İstanbul'a kar geliyor

Ankara ve İstanbul'a Kar Geliyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminlerine göre yeni haftada hava sıcaklığı düşecek, Ankara ve İstanbul'a kar yeniden gelecek. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Son Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık son tahminlerine göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Salı günü kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Kar Yağışı Etkili Olacak

Hafta ortasında, neredeyse tüm yurtta kar yağışı etkili olacak. Türkiye, Karadeniz'den gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Salı gününden itibaren hava soğuyacak, sıcaklık 6 ila 10 derece düşecek.

  • İç Anadolu'nun doğusundan başlayarak doğu kesimlerde kar yağışı etkisini gösterecek.
  • Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesiminde Çarşamba gününden itibaren kar yağışı görülecek.

Meteoroloji uzmanları, buz ve don olayına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.

Üç Büyük İlde Yağış Bekleniyor

  • İstanbul'da Çarşamba gününden itibaren kar etkili olacak.
  • Ankara'da sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Çarşamba günü hafif kar yağışı bekleniyor.
  • İzmir'de de sıcaklık düşecek, yağışlar yağmur şeklinde olacak.

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