Beşiktaş geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u yendi

Beşiktaş geriye düştüğü maçta kazanmasını bildi

Süper Lig 24. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor Maç Özeti

Süper Lig'in 24. haftasında, Beşiktaş geriye düştüğü maçta sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor İlk Yarıda Öne Geçti

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 17. dakikasında Trabzonspor, Edin Visca'nın asistinde Simon Banza'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Beşiktaş'ın İkinci Yarıdaki Geri Dönüşü

53. dakikada Arthur Masuaku'nun pasında Rafa Silva'nın golüyle skor 1-1 oldu.

65. dakikada Milot Rashica'nın şutunun Arseniy Batagov'a çarpmasıyla top ağlarla buluştu ve Beşiktaş 2-1 öne geçti.

Beşiktaş'ın Galibiyet Serisi ve Puan Durumu

Son anları nefes kesen karşılaşmada Beşiktaş, skor avantajını koruyarak sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle Beşiktaş, üst üste 2. galibiyetini elde ederek puanını 38'e çıkardı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Trabzonspor ise yenilgiyle birlikte 29 puanla 9. basamakta kaldı.

Gelecek Hafta Maçları