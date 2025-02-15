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Dağ keçilerini avlayıp sucuk yaptı: 2 milyon ceza aldı

Mersin'de koruma altındaki dağ keçilerini avlayan ve onlardan sucuk yapan kişiye büyük para cezası kesildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 22:09, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 22:11
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Dağ keçilerini avlayıp sucuk yaptı: 2 milyon ceza aldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, koruma altındaki 3 dağ keçisini avlayan kişiye 1 milyon 961 bin lira ceza uygulandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda, avladığı dağ keçisinin etinin bir kısmıyla sucuk yaptığı ortaya çıktı.

6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Suçuna Yönelik Çalışma

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" a muhalefet suçuna yönelik çalışma başlatıldı.Bu kapsamda şüpheli M.N'nin evinde ve aracında arama gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

  • Bir dürbünlü uzun namlulu tüfek
  • 2 ruhsatsız tabanca
  • 97 mermi
  • 2 tüfek dürbünü
  • 25 mavzer fişeği
  • 2 mesafe dürbünü
  • 2 telsiz
  • 3 koruma altındaki dağ keçisi derisi ve eti
  • Bu etlerden yapılmış sucuklar

2 Milyon Liraya Yakın Ceza Kesildi

Şüpheliye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozyazı Şubesi ekiplerince 1 milyon 961 bin lira para cezası kesildi.Gözaltına alınan M.N. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" a muhalefet suçundan tutuklandı.Bu arada, ele geçirilen et ve sucuklar ilgili kurumlarca imha edildi.

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