Polis memuru dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memuru dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
MİT, 90 yıllık gizli istihbarat belgesini açıkladı
MİT, 90 yıllık gizli istihbarat belgesini açıkladı
Ankara ve İstanbul'a kar geliyor
Ankara ve İstanbul'a kar geliyor
Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Hanede Seyrediyor
Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Hanede Seyrediyor
ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki: Siyaset Siyasetçilere Bırakılmalı
ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki: Siyaset Siyasetçilere Bırakılmalı
TÜSİAD Başkanı Turan'dan yeni açıklama sinyali
TÜSİAD Başkanı Turan'dan yeni açıklama sinyali
MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı
MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı
Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları
Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
LPG ve akaryakıt sektörü için yeni teminat düzenlemesi
LPG ve akaryakıt sektörü için yeni teminat düzenlemesi
Vergi Usul Kanunu'nda enflasyon düzeltmesi düzenlemesi
Vergi Usul Kanunu'nda enflasyon düzeltmesi düzenlemesi
FETÖ'ye 39 ilde 'Kıskaç' operasyonu: 103 gözaltı
FETÖ'ye 39 ilde 'Kıskaç' operasyonu: 103 gözaltı
Van Büyükşehir Belediye'sine kayyum atandı!
Van Büyükşehir Belediye'sine kayyum atandı!
Meteoroloji'den uyarı: Çığ tehlikesi ve buzlanma riski
Meteoroloji'den uyarı: Çığ tehlikesi ve buzlanma riski
Kur Korumalı Mevduat tamamen sona erdi
Kur Korumalı Mevduat tamamen sona erdi
Dünyanın un ambarıyız
Dünyanın un ambarıyız
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: İşte gündemdeki konular
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: İşte gündemdeki konular
Yemek siparişi verenler dikkat! Evlerinde yapıp satıyorlar
Yemek siparişi verenler dikkat! Evlerinde yapıp satıyorlar
Ömer Aras'a soruşturma sonrası TÜSİAD'dan toplantı kararı
Ömer Aras'a soruşturma sonrası TÜSİAD'dan toplantı kararı
Mahkemeden 'öğretmen mülakatı' kararı: Yürütme durduruldu
Mahkemeden 'öğretmen mülakatı' kararı: Yürütme durduruldu
TMSF'den uyarı: Kullanılmayan hesaplar fona devredilecek
TMSF'den uyarı: Kullanılmayan hesaplar fona devredilecek
Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' iddiasına soruşturma
Ameliyat masasında 'fiyat pazarlığı' iddiasına soruşturma
Sağlık Bakanlığından CHP'li vekilin iddialarına yanıt
Sağlık Bakanlığından CHP'li vekilin iddialarına yanıt
DMM'den 'Ölüm Aylığı' açıklaması: Yaş sınırı iddiası gerçek dışı
DMM'den 'Ölüm Aylığı' açıklaması: Yaş sınırı iddiası gerçek dışı
Togg için Pakistan'dan fabrika yapılması teklifi
Togg için Pakistan'dan fabrika yapılması teklifi
İhtiyaç kredisi limitleri yükseltildi
İhtiyaç kredisi limitleri yükseltildi
Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Eski Türkiye'de kalmışlar
Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Eski Türkiye'de kalmışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

MİT, 90 yıllık gizli istihbarat belgesini açıkladı

MİT, Atatürk'ten röportaj talep eden İngiliz kadına dair 1935 tarihli istihbarat raporunu yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 22:14, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 22:20
Yazdır
MİT, 90 yıllık gizli istihbarat belgesini açıkladı

MİT 90 Yıllık İstihbarat Belgesini Gün Yüzüne Çıkardı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Atatürk'ten gazeteci olduğunu söyleyerek mülakat isteyen İngiliz kadın hakkındaki araştırmanın sonucunun bildirildiği raporu paylaştı.

Özel Koleksiyon Sekmesi Altında Yayınlanan Belgeler

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.Bu belge, Atatürk'ten gazeteci olduğunu belirterek mülakat talep eden İngiliz kadına ilişkin araştırmanın neticesinin bildirilmesi ile ilgili İstanbul Büro Amirliğince hazırlanan istihbarat raporu oldu.

31 Mayıs 1935 Tarihli Raporun Detayları

"Emrinizden 4 saat sonra Bay Kılıç Ali ile görüşebildim. Aşağıdaki emri aldım. İngiliz gazetecisi olduğunu söyleyen ve Perapalas'ta katibi ile oturan bir kadın Atatürk'ten mülakat istedi. Atatürk, bunun bir casus olduğuna kanidirler. Kabul edip etmemek kararını vermeden evvel bu kadın hakkında etraflı tafsilat verilmesini, muhaberesinin gözden geçirilmesini, evrakının yoklanılmasını, sefaretle münasebetinin bulunup bulunmadığının tespitini istiyorlar. Polise de haber verilmediğini ilave ettiler. 3 saat sonra netice elde ettim fakat bu neticeyi ancak saat 22.00'de verebildim. Bay Kılıç Ali'nin cevabı şöyle oldu, 'Atatürk yazınızı okudu, enteresan buldu, çok memnun oldu, teşekkür ediyor. Muhabere ve evrakı hakkında görüştüğümüz gibi hareket edilmesini istiyorlar' dediler.

Bay Kılıç Ali'ye verdiğim ve bağlı olarak takdim eylediğim tafsilat, kadınların vaziyetlerini kafi derecede aydınlatmaktadır. Kadının ayrılmasına da 2 gün kalmıştır. Bununla beraber gelecek ve gidecek mektuplarını elde etmeyi temin ettim. Fırsat hasıl olursa odasına da girmeye çalışacağım. Kadınların birer fotoğraflarını sunuyorum, bilgi olarak arz eylerim."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber