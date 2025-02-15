Tayfun Demirören tutuklandı

Demirören Yatırım Holding, bugün kamuoyuna yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şirketin yönetim kurulu üyesi Tayfun Demirören'ın şahsına ait 'Mikare Real Estate' şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklandığı belirtildi.

"Söz konusu şirket, Sayın Tayfun Demirören'in şahsına aittir. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur" denen açıklamada, Demirören Yatırım Holding'in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisi veya borcunun bulunmadığı ifdade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Tayfun Demirören'in şahsına ait olan şirket ile Demirören Yatırım Holding'in bir bağlantısının bulunmadığı, 3 Ocak 2024 tarihinde yayımladığımız basın açıklaması ile de kamuoyuna duyurulmuştur. Sayın Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding'te büyük bir üzüntü yaratmıştır. Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır."