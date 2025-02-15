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Polis memuru dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da görev yapan ve eşinden yaklaşık 5 yıl önce boşandığı öğrenilen polis memuru, çocuklarını görmek için geldiği Sakarya'da eski kayınpederi ile bacanağı ile tartıştı. Polis, sokak ortasında her ikisini de silah vurdu. Kayınpeder hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 22:30, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 22:32
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Polis memuru dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'da görevli olduğu öğrenilen polis memuru H.D. yaklaşık 5 yıl önce eşinden boşandı.

İddiaya göre, çocuklarını görmek için Adapazarı'na gelen polis memuru H.D., eski kayınpederi Yaşar T. (60) ve eski bacanağı İ.A. ile tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında H.D. yanında bulundurduğu silah ile Yaşar T. ve İ.A.'yı vurdu.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşar T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti./

Bacağında vurulduğu öğrenilen İ.A.'nın ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan, H.D. olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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